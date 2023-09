President of Ericsson Indonesia Jerry Soper memberikan sambutan sebelum menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Ericsson Indonesia dan PIDI 4.0 di Jakarta, Rabu (13/9/2023). Ericsson 5G Innovation Center merupakan salah satu bentuk dukungan Ericsson terhadap inisiatif PIDI 4.0 untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengantarkan Indonesia menuju era Industri 4.0. Bisnis/Abdullah Azzam

President of Ericsson Indonesia Jerry Soper dan Kepala Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) Arnes Lukman saat menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Ericsson Indonesia dan PIDI 4.0 di Jakarta, Rabu (13/9/2023). Ericsson 5G Innovation Center merupakan salah satu bentuk dukungan Ericsson terhadap inisiatif PIDI 4.0 untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengantarkan Indonesia menuju era Industri 4.0. Bisnis/Abdullah Azzam

Direktur Standardisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Mulyadi, Kepala Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) Arnes Lukman, President of Ericsson Indonesia Jerry Soper, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sarwoto Atmosutarno dan Trade Commissioner & Country Manager, Indonesia of The Swedish Trade & Invest Council Erik Odar saat peresmian 5G Innovation Center Ericsson di Kantor PIDI 4.0, Jakarta, Rabu (13/9/2023). Bisnis/Abdullah Azzam