Diskusi Panel Pada AIPF Mengangkat Tema Transformasi Digital Inklusif

Group President & CEO Maybank Khairussaleh Ramli bersama Founding Partner AC Venture, Pandu Syahrir, Board Chair of Intellecap, Ambassador Gurjit Singh dan CEO LG Cns Co Ltd., Hyun Shin Gyoon menjadi panelis pada diskusi panel 1 dengan subtema Transformasi Digital Inklusif dan topik Menjembatani Kesenjangan DigitalPeluang dan Tantangan Digitalisasi Infrastruktur dan UMKM pada ASEAN-Indo-Pacific-Forum (AIPF) hari ke-2 di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (6/9/2023). Media Center KTT ASEAN 2023/Risa Krisadhi