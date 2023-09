Presiden Jokowi Resmi Membuka KTT Ke-26 Asean-China

Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kedatangan Premier of the People’s Republic of China Li Qiang, sebelum ASEAN-China Summit ke-26 di Jakarta, Rabu (6/9/2023). Media Center KTT ASEAN 2023/Dwi Prasetya

Premier of the People’s Republic of China Li Qiang, tiba di lokasi ASEAN-China Summit ke-26 di Jakarta, Rabu (6/9/2023). Media Center KTT ASEAN 2023/Dwi Prasetya

Presiden Joko Widodo memimpin ASEAN- China Summit ke-26 pada KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, Rabu (6/9/2023). Media Center KTT ASEAN 2023/Rommy Pujianto

Premier of the People’s Republic of China Li Qiang menyampaikan pandangan saat KTT ke-26 ASEAN-China di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/9/2023). MEDIA CENTER KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menlu Retno Marsudi, Seskab Pramono Anung, Mendag Zulkifli Hasan, Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pandangan saat KTT ke-26 ASEAN-China di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/9/2023). MEDIA CENTER KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa