Sepanjang 2022, AXA Mandiri Telah Membayarkan Klaim dan Manfaat Ssuransi Senilai Rp11,97 triliun

Presiden Direktur PT AXA Mandiri Financial Services Handojo G. Kusuma (kanan) bersama Direktur Rudy Kamdani (dua kiri) melayani nasabah saat Hari Pelanggan Nasional 2023 di Jakarta, Senin (4/9/2023). Sebagai bentuk komitmen kepada nasabah, sepanjang tahun 2022 PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) telah membayarkan klaim dan manfaat asuransi senilai Rp11,97 triliun, jumlah ini meningkat 32% dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp9,05 triliun. AXA Mandiri telah melayani lebih dari 4 juta masyarakat Indonesia yang didukung oleh lebih dari 2.300 Financial Advisor, serta lebih dari 370 Tele-Sales dan Corporate Sales officer. Bisnis/Himawan L Nugraha