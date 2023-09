Indosat Regional Kalisumapa Catatkan Pertumbuhan Kinerja di Kuartal Kedua Tahun 2023

Senior Vice President Head of Regiom IM3 Kalimantan Sulawesi Maluku Papua (Kalisumapa) Prio Sasongko (kedua kanan) dan Senior Vice President Head of Sales Planning & Automation Group Sales Planning and Automation Gunung Hari Widodo (kanan) memberikan cinderamata kepada pelanggan Indosat dalam rangka Hari Pelanggan Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (4/9/2023). Bisnis/Paulus Tandi Bone