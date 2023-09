Implementasi GCG Bank BTN Jadi Yang Terbaik

Direktur Human Capital, Compliance & Legal Bank BTN Eko Waluyo berbincang dengan Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando dan Kepala Divisi Compliance & Governance Division Wahju B Witjaksono usai menerima penghargaan Top GRC Award 2023 di Jakarta, Rabu (6/9/2023). Bank BTN dinilai menjadi salah satu BUMN terbaik dalam implementasi GCG dengan memborong tiga penghargaan dalam ajang tersebut yakni Top GRC Award 2023 Star 5, The Most Committed GRC Leader 2023 dan The High Perfoming Board of Commissioner on GRC 2023.