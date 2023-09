Komitmen April Group Dalam Pengurangan Emisi Karbon Dunia

Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper, unit operasional APRIL Group Sihol Aritonang membagikan komitmen dan upaya APRIL dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dunia pada gelaran ASEAN Business and Investment Summit (ABIS), Minggu (03/09/2023).

Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper, unit operasional APRIL Group Sihol Aritonang (kedu kanan) bersama Presiden Canada-ASEAN Business Council (CABC) Wayne Farmer (dari kiri), Managing Director Glasgow Financial Alliance untuk Net Zero Yuki Yasui, Wakil Presiden Direktur dan CEO Indika Energy Azis Armand, Chief Sustainability Officer Standard Chartered Bank Marisa Drew dan Presiden Kasikornbank Thailand Pipit Aneaknithi pada gelaran ASEAN Business and Investment Summit (ABIS), Minggu (03/09/2023).