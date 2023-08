Bisnis.com, JAKARTA - GRC & Performance Exellence Award 2023 kembali digelar dengan tema Risk Management at the Speed of Business. Kegiatan ini diikuti oleh 300 perusahaan dari BUMN, BUMD, dan Swasta.



Diharapkan ajang tersebut dapat mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi untuk meningkatkan kinerja, daya saing maupun reputasi perusahaan.