Nasabah mengakses mobile banking Bank Raya yang merupakan bank peserta penjaminan LPS di Jakarta, Rabu (30/8/2023). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayar klaim penjaminan simpanan hingga Rp1,7 triliun per 31 Juli 2023 yang terdiri dari 271.240 rekening nasabah. Adapun LPS menjamin nilai simpanan yang ditabung masyarakat paling tinggi sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank. Bisnis/Himawan L Nugraha

Nasabah mencari informasi simpanan di kantor cabang Bank Raya yang merupakan bank peserta penjaminan LPS di Jakarta, Rabu (30/8/2023). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayar klaim penjaminan simpanan hingga Rp1,7 triliun per 31 Juli 2023 yang terdiri dari 271.240 rekening nasabah. Adapun LPS menjamin nilai simpanan yang ditabung masyarakat paling tinggi sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank. Bisnis/Himawan L Nugraha