PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Gelar Acara Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Summit

Head of Diversity, Equity, and Inclusion Manulife Asia Sudesh Thevasenabathy (kiri) menyerahkan apresiasi secara simbolis kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Bisnis Universitas Terbuka Rahmat Budiman saat acara DEI Summit di Jakarta, Rabu (30/8/2023). PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menyelenggarakan acara Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Summit bertajuk Indonesia DEI Summit: Bring DEI to Life untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan mengoptimalkan penerapan DEI dan membahas terkait wawasan untuk menerapkan pendekatan yang logis dalam mengimplementasikan DEI dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki motivasi tinggi dan lingkungan kerja yang sehat. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Head of Diversity, Equity, and Inclusion Manulife Asia Sudesh Thevasenabathy (kanan), dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Bisnis Universitas Terbuka Rahmat Budiman (kiri) memberikan paparan saat acara DEI Summit di Jakarta, Rabu (30/8/2023). PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menyelenggarakan acara Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Summit bertajuk Indonesia DEI Summit: Bring DEI to Life untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan mengoptimalkan penerapan DEI dan membahas terkait wawasan untuk menerapkan pendekatan yang logis dalam mengimplementasikan DEI dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki motivasi tinggi dan lingkungan kerja yang sehat. Bisnis/Fanny Kusumawardhani