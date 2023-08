Rupiah Kembali Menguat Jelang Pengumuman RDG Bank Indonesia Terkait Tingkat Suku Bunga Acuan

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada Kamis (24/8/2023) atau jelang pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) terkait dengan tingkat suku bunga acuan, yang diramalkan kembali tertahan di level 5,75 persen.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.20 WIB, rupiah dibuka menguat 34 poin atau 0,22 persen menuju level Rp15.325 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah tipis ke 103,41. Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi.

Won Korea, misalnya, menguat 1,22 persen, yen Jepang melemah 0,14 persen, serta yuan China turun 0,09 persen. Adapun rupee India menguat 0,29 persen dan ringgit Malaysia naik 0,35 persen.

Sebagaimana diketahui, RDG BI yang digelar pada 23 – 24 Agustus 2023 diproyeksikan kembali menahan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen, meskipun inflasi tahunan periode Juli 2023 berada dalam target BI yakni 3,08 persen.