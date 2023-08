BBCA Akan Menggelar BCA Wealth Summit 2023 Dengan Tema Find Your Way to Infinite Wealth

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengelola keuangan sekaligus memperkenalkan ragam dan karakteristik produk investasi, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) akan menggelar BCA Wealth Summit 2023 dengan mengangkat tema Find Your Way to Infinite Wealth.



Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni sesi offline yang akan dilaksanakan pada 30-31 Agustus 2023 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, serta sesi online pada 1-15 September 2023 melalui www.bca.co.id/wealthsummit2023 untuk masyarakat umum.



BCA Wealth Summit 2023 akan menghadirkan rangkaian diskusi dan panelis ahli, di mana mereka akan berbagi wawasan dan strategi yang dapat diimplementasikan nasabah dalam mencapai kemandirian finansial yang berkelanjutan.