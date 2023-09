SimInvest Gelar SimInvestival Goes to Campus: IPB

Bisnis.com, JAKARTA - Tingginya minat anak muda di bidang investasi mendorong SimInvest untuk menggelar “SimInvestival Goes to Campus: IPB” dengan tema “Empowering Young Minds: Unleashing Career Potential and Smart Investment Strategies” di Auditorium FEM-IPB pada Minggu (3/9). Kegiatan ini dimeriahkan oleh Maliq & D'essentials.



Peserta juga mendapatkan pengetahuan tentang investasi dan literasi keuangan dari sederet narasumber antara lain Fellexandro Ruby (Creativepreneur, Writer & Content Creator), Ike Widiawati (Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas) dan Genta Wira Anjalu (Chief of Investment Officer Sinarmas Asset Management)