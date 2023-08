Fitur Baru Qiscus Menghadapi Perubahan dan Tantangan Era Digital

Product Manager at Qiscus M. Faris Saeful'ilmi (dari kiri), Product Manager Lead at Qiscus Catur Adi Nugroho, CTO & Co-Founder Qiscus Evan Purnama, dan Head of Integration at Qiscus Yayan Adipraja berfoto bersama pada pengenalan fitur terbaru pada Qiscus di Jakarta, Rabu (23/8/2023). Qiscus, sebagai penyedia platform Omnichannel Customer Engagement terdepan mempersembahkan Conversa 3.0 dengan tema Evolving into the Customer-Centric Era. Pada acara tahunan ketiga ini, Qiscus menawarkan inspirasi dan wawasan bagi para profesional bisnis, pemimpin industri, dan media dalam menghadapi perubahan dan tantangan di dunia digital saat ini. Bisnis/Yayus Yuswoprihanto