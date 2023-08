Subaru Catatkan Peningkatan SPK Hingga 34% Persen di GIIAS 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Partisipasi tahun kedua Subaru Indonesia ke Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) dibawah manajemen PT Plaza Auto Mega membawa hasil gemilang. Brand dengan logo enam Bintang dari rasi Pleiades ini bersinar terang dengan ragam hasil positif selama penyelenggaraan GIIAS; mulai dari jumlah surat pemesanan kendaraan (SPK) yang meningkat jika dibandingkan dengan GIIAS 2022, penetapan Subaru WRX sebagai gelar Best Sedan di GIIAS 2023, dan penobatan Subaru Stars atas nama Ajeng Puspitasari sebagai Miss AutoShow GIIAS 2023. Ragam capaian itu diraih dari 10 hari penyelenggaraan dan diumumkan di Exhibitor Night GIIAS 2023 oleh Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi dan Ketua Penyelenggara Pameran GIIAS 2023, Rizwan Alamsjah.

Arie Christopher, Chief Executive Officer Subaru Indonesia mengatakan, “Persiapan kami selama berbulan-bulan, dukungan yang luar biasa dari Subaru Corporation Japan, hingga semangat Subaru Sales Consultant di lantai GIIAS 2023 membawa hasil gemilang. Bintang kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pengunjung GIIAS, mulai dari feedback konsumen terhadap Subaru Outback yang diluncurkan di hari pembukaan GIIAS dan compact SUV kami, Subaru Crosstrek yang sangat tinggi sejak hari pertama. Hingga penetapan Subaru WRX menjadi Best Sedan di GIIAS 2023 dan penobatan Subaru Stars atas nama Ajeng Puspitasari sebagai Miss AutoShow GIIAS 2023 di Exhibitor Night kemarin 19 Agustus 2023, makin perlihatkan komitmen kuat PT Plaza Auto Mega dalam mengembangkan brand Subaru di Indonesia bersama jaringan dealer resmi Plaza Subaru,”

Apresiasi konsumen terhadap value yang ditawarkan Subaru Outback dan Subaru Crosstrek melalui Core Technology seperti mesin BOXER, Symmetrical All-Wheel Drive, dan Subaru Global Platform dengan harga jualnya sangat besar. Hal tersebut diukur dari peningkatan jumlah SPK yang meningkat hingga 34% jika dibandingkan dengan event yang sama tahun 2022. Tidak hanya itu, Subaru WRX juga perlihatkan bagaimana sedan legendaris ini menjadi Bintang yang bersinar terang di GIIAS 2023 melalui minat tinggi konsumen terhadap Subaru WRX Cherry Blossom Red Edition yang sold-out di hari kedua dan penetapan Subaru WRX menjadi Best Sedan di GIIAS 2023 oleh GAIKINDO dan Seven events sebagai penyelenggara GIIAS 2023.