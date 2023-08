Bank Mandiri Kenalkan Super App Livin ke WNI di Taiwan

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (dari kiri), Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan Iqbal Shoffan Shofwan, Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri Andrinof A. Chaniago, Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin, dan Direktur Jaringan & Retail Banking Aquarius Rudianto, memperlihatkan super App Livin by Mandiri di sela-sela kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka peringatan HUT ke-78 Repulik Indonesia, di Taipei, Taiwan, Minggu (20/8/2023). Pada kegiatan yang dihadiri ribuan WNI termasuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, Bank Mandiri mengenalkan aplikasi Livin by Mandiri yang kini sudah bisa diakses WNI di 120 negara dengan SIM Card setempat untuk berbagai transaksi keuangan secara online. Dalam program Livin Around the World Ini, Bank Mandiri juga mengenalkan fitur pembukaan rekening valas dengan 10 pilihan mata uang asing serta fitur transfer valas untuk pengirim uang dari mancanegara ke Tanah Air ataupun sebaliknya. Bisnis