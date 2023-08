Bisnis.com, JAKARTA - Kualitas udara di Jakarta saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI menjadi yang terburuk nomor 2 di dunia.



Berdasarkan laman IQ Air, Kamis (17/8/2023), tingkat polusi udara di Jakarta dari pantauan pukul 08.00 WIB dipastikan tidak sehat dengan indeks kualitas udara 155 AQI US dan ukuran polutan utama PM2,5.



Adapun, tingkat konsentrasi PM2,5 di Jakarta saat ini adalah 12,8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO). Tercatat, dalam tiga hari terakhir, indeks kualitas udara di Jakarta selalu di atas angka 150 AQI US.