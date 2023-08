Kinerja Positif Moxa Pada Gelaran GIIAS 2023

Next

Chief Executive Officer PT Astra Kreasi Digital (Moxa) Lim Lizal (kiri) menjelaskan program promo seusai Astra Financial Talk pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (16/8/2023). Sejak diluncurkan hingga Juni 2023, Moxa, aplikasi dari Astra Financial telah diunduh sebanyak 18,1 juta pengguna dan menghasilkan Gross Merchandise Value (GMV) sebesar Rp2,9 triliun dengan Monthly Active Users (MAU) sebanyak 817 ribu user. GIIAS 2023 juga menjadi momentum bagi Moxa untuk mencatatkan kinerja positif dengan berhasil memperoleh 840 register akun baru dengan pencapaian sebesar lebih dari 93 persen dari target yang telah ditetapkan sepanjang GIIAS 2023. Bisnis/Nurul Hidayat

