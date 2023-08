Gratyo Practical Business Coaching Selengarakan Indonesia Mencari Founders (IMF) 2023

Owner of Gratyo Business Versity Ferry Dafira (dari kiri), COO and Founder of Passion Jewelry Airyn Tanu, Entrepreneur and Investor from Gratyo Group Global Awards Winning Business Coach Yohanes G. Pauly, CEO and Cofounder of Corporate Innovation Asia Indrawan Nugroho dan Founder of Sour Sally Group Donny Pramono melalukan penjurian dalam ajang Indonesia Mencari Founders (IMF) 2023 di Jakarta, Rabu, (9/8/2023). Pusat pelatihan bisnis Gratyo Practical Business Coaching, menyelenggarakan Indonesia Mencari Founders (IMF) 2023. Ajang tersebut bertujuan mencari pemilik bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan calon entrepreneur untuk mendapatkan pelatihan gratis selama 12 bulan senilai Rp 1 miliar. Bisnis/Suselo Jati