Bank Mandiri Hadirkan Tiga Reksa Dana Pilihan Dari Tri Megah Melalui Fitur Livin

Senior Vice President Wealth Management Bank Mandiri Sista Pravesthi memberikan pemaparan saat acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Agen Penjualan Efek Reksa Dana dari Trimegah Asset Management di Jakarta, Kamis (10/8/2023). Melalui kolaborasi ini, Bank Mandiri menghadirkan tiga reksa dana pilihan dari Trimegah di berbagai kelas aset yang dapat diakses melalui fitur Livin’ Investasi di SuperApp Livin’ By Mandiri. Adapun jumlah pengguna fitur Livin’ Investasi mengalami pertumbuhan mencapai hampir 120% secara year to date (ytd) dengan jumlah pengguna aktif mencapai hampir 400.000 investor per Juli 2023. Dari jumlah tersebut, lebih dari 70% merupakan investor baru. Bisnis/Abdurachman

