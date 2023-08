Diskusi Tentang Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintah Mendatang

Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira (kiri) disaksikan Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasokan Kadin Indonesia Akbar Djohan memberikan pemaparan dalam acara Focus Group Discussion bertajuk Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintah Mendatang di Jakarta, Rabu (9/8/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha

Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasokan Kadin Indonesia Akbar Djohan (dari kanan) memberikan pemaparan didampingi Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono dan Head of Bisnis Indonesia Resources Center Setyardi Widodo dalam acara Focus Group Discussion bertajuk Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintah Mendatang di Jakarta, Rabu (9/8/2023). Diskusi ini membahas hasil survei DataIndonesia.id tentang Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintah Mendatang yang mengidentifikasi prioritas pelaku usaha terhadap isu ekonomi, isu umum, dan isu khusus. Adapun survei ini dilakukan pada 9 Juni-9 Juli 2023 dengan menggunakan metode purposive sampling dengan total responden diperoleh sebanyak 100 orang. Bisnis/Suselo Jati