Harga Komoditas Pangan Kompak Alami Kenaikan Harga Pada Awal Pekan Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Mayoritas komoditas pangan kompak mengalami kenaikan harga pada awal pekan ini. Adapun, harga pangan yang mengalami kenaikan, yaitu beras premium, bawang putih, cabai merah keriting, gula, hingga telur ayam.



Harga cabai rawit merah pun ikut melonjak 3,92 persen atau Rp1.730 per kg menjadi Rp45.860 per kg. Di sisi lain, bawang putih bonggol dengan kenaikan harga 0,20 persen menjadi Rp39.810 per kg.