Vietjet Membuka Rute Jakarta-Ho Chi Minh Vietnam

Vice Chairman of Vietjet Nguyen Thanh Hung (dari kiri), Ketua Majelis Nasional Vietnam Vuong Dinh Hue, Vice President of Vietjet Ho Ngoc Yen Phuong, Chair of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) Arsjad Rasjid bertukar cinderamata seusai peluncuran rute langsung baru Vietjet di Jakarta, Sabtu (5/8/2023). Vietjet memulai rute langsung yang menghubungkan Jakarta dan Kota Ho Chi Minh, kota terbesar dan paling dinamis di Vietnam. Peluncuran ini menjadikan Jakarta - Kota Ho Chi Minh sebagai layanan langsung ketiga dalam jaringan penerbangan Vietjet antara Indonesia dan Vietnam. Bisnis/Abdurachman