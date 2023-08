Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra (kedua kiri) bersama Passenger Sales and Marketing Manager ANA Raymond Tjia (kiri) dan Pasangan Selebriti Ringgo Agus (kanan) dan Sabai Morscheck usai memberikan keterangan terkait penyelenggaraan HSBC-ANA Travel Fair 2023 di Central Park, Jakarta, Kamis (3/8/2023). PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan layanan ekslusif terbaru pada pembukaan acara HSBC-ANA Travel Fair 2023. Dalam acara tersebut nasabah juga berkesempatan mendapatkan harga spesial tiket pesawat ke Jepang, Amerika Serikat (AS) dan Kanada dengan cashback mencapai Rp 4 juta. Bisnis