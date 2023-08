Galeri 24 Luncurkan Buku Berjudul Beli Emas Tanpa Was Was, A Year of Decisions

Bisnis.com, JAKARTA - Perayaan HUT ke-5 Galeri 24 meluncurkan buku berjudul Beli Emas Tanpa Was Was, A Year of Decisions. Adapun saat ini Galeri 24 telah memiliki lebih dari 85 outlet dan ratusan mitra agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam perayaan ulang tahun ke-5 anak usaha PT Pegadaian (Persero) dibidang retail emas ini juga meluncurkan buku berjudul Beli Emas Tanpa Was Was, A Year of Decisions. Adapun saat ini Galeri 24 telah memiliki lebih dari 85 outlet dan ratusan mitra agen yang tersebar di seluruh Indonesia.



Pada tahun ini perusahaan lebih berfokus pada pengembangan penjualan emas secara digital baik melalui website maupun media sosial atau marketplace.



Dari segi produksi, Galeri 24 menyampaikan dapat meningkatkan kapasitas produksi emas apabila permintaan semakin banyak. Hingga saat ini pabrik milik Galeri 24 memiliki kapasitas 200 kilogram emas per bulan, tetapi permintaannya baru diangka 100-an kilogram emas perbulan.