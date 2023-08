Dialog Ke-15 Sekjen Asean Dengan Kamar Dagang dan Industri Jepang

Secretary-General of ASEAN Kao Kim Hourn (kanan) bersama dengan Chairman of FJCCIA (Chairman of Jakarta Japan Club) Hiroyuki Ueda saat acara Dialog ke-15 antara Sekjen ASEAN dan FJCCIA di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu (2/8/2023). Federasi Kamar Dagang dan Industri Jepang di ASEAN (FJCCIA) mengadakan dialog dengan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk membahas dan memberikan usulan bagaimana perusahaan Jepang dapat berkontribusi pada keberlanjutan masa depan ASEAN dan pengembangan sumber daya manusia, serta mendorong perbaikan sistem dan aturan yang akan menjadikan ASEAN sebagai tujuan bisnis yang lebih menarik lagi. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti